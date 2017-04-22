Юрист для бизнеса – эффективное решение

Грамотное и своевременное юридическое сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей является необходимым условием стабильности и процветания бизнеса. Традиционно предприниматели решают эту проблему либо через наем штатного юриста, либо через юридическое абонентское обслуживание. Поможет ли штатный юрист?Штатный юрист не способен обеспечить высокий уровень правовой защиты, во многих серьёзных вопросах он оказывается некомпетентным. Это объясняется недостаточным опытом (или его отсутствием): 1. В судебных разбирательствах.2. В претензионно-исковой работе. 3. Во взыскании дебиторской задолженности на всех стадиях (досудебная, судебная, послесудебная), 4. В представлении интересов в правоохранительных органах РФ. 5. В других жизненно важных направлениях деятельности субъекта предпринимательской деятельности. В большинстве случаев компетенция штатных специалистов в области права ограничивается подготовкой шаблонных документов, соглашений и заявлений.Попытка привлечь таких юристов к решению более важных и сложных задач нередко оборачивается потерями, а именно: • финансовыми,• репутационными. Затягивание с эффективным решением, например, с опротестованием акта проверки налогового органа, может повлечь за собой обязательство уплатить большой штраф. А это может быть одной из причин дальнейшей несостоятельности предприятия. Несвоевременно решенные проблемы с должниками, контрагентами или правоохранительными органами могут стать причиной отказа партнеров от сотрудничества. Важно знать! Некачественная юридическая помощь нередко является причиной уголовной ответственности для руководителя и главного бухгалтера предприятия. Недостаточная компетентность штатных юристов приводит к потере времени. В сфере юриспруденции нередко именно это обстоятельство влечет негативные последствия для субъекта хозяйственной деятельности, когда для решения проблемы уже потребуется привлекать серьезных специалистов и большие финансовые ресурсы. Решение — юрист для бизнесаВ нестандартных ситуациях, которые возникают внепланово, требуется помощь квалифицированного специалиста в области права. К нему следует обращаться для решения следующих вопросов: 1. Представление интересов юридических и физических лиц в судах (Мировые суды, Суды общей юрисдикции, Арбитражные суды, Третейские суды). 2. Взыскание дебиторской задолженности на всех стадиях (досудебная, судебная, послесудебная). 3. Вселение и выселение граждан и организаций. Необходимая помощь банкротам Не менее остро стоит вопрос о привлечении профессионального юриста при процедуре банкротства физических и юридических лиц. В этом вопросе все стороны процесса – финансовый управляющий, кредиторы, суд – преследуют собственные профессиональные и имущественные интересы. Каждый из них представлен грамотным юристом. Если должник решает сэкономить на грамотной правовой защите, он останется ни с чем. Профессиональная помощь необходима на разных этапах процедуры несостоятельности, а именно:1. Включение кредиторов в реестр. 2. Участие в собрании кредиторов. 3. Обжалование действий конкурсного управляющего. 4. И другие. В некоторых случаях участие грамотного юриста со стороны должника позволяет сохранить при банкротстве даже ипотечную квартиру, на которую законом разрешается накладывать взыскание. Его следует привлекать в таких случаях:1. Представление интересов в службе судебных приставов (ФССП, ССП). 2. Арест имущества должника — изъятие, оценка/реализация арестованного имущества. 3. Обжалование действий сотрудников коллекторских организаций. 4. Подготовка и подача заявлений, ходатайств в соответствующие органы РФ для привлечения коллекторов к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 5. Уменьшение суммы задолженности в суде (снятие процентов за пользование кредитом, остается только сумма реального займа). Заключение сделокПривлечение специалистов в области права требуется при сопровождении следующих сделок с недвижимостью: 1. Залог. 2. Выкуп. 3. Аренда. 4. Продажа. 5. Представление интересов сторон в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Москвы и Московской области. Особенно актуальна помощь специалиста для проверки чистоты ранее проведенных сделок с недвижимостью.Важно знать! Если уже после приобретения помещения, участка земли окажется, что заключенные в прошлом договора купли-продажи несостоятельны, они будут признаны недействительным, имущество придется вернуть, а вернуться ли деньги – вопрос! Выше указывалось, что штатный юрист может готовить шаблонные документы. Профессиональных юристов следует привлекать при работе с договорами:• купли-продажи, • цессии, • залога, • займа, • аренды и субаренды, • подряда, • строительства, • и других. Не обойтись без профессиональной помощи при специальной разработке договоров под нестандартные юридические решения. Пять причин обратиться за помощью к независимому юристуРаздумывая над тем, кому отдать предпочтение – штатному или удаленному юристу – учтите следующее: 1. Удаленный сотрудник – это высокое качество услуг, сопоставимое с работой целого штатного отдела. 2. Его услуги оплачиваются не за появление на рабочем месте, а за качественно выполненную работу. 3. Он не нуждается в больничном и ежегодном отпуске, нет необходимости выделять ему штатное помещение. 4. На него не нужно уплачивать социальные взносы в Пенсионный фонд. 5. Стоимость услуг сопоставима с ежемесячной зарплатой штатного юриста. Особо выгодно заключать с удаленным юристом договор на абонентское обслуживание. Во-первых, это снижает стоимость услуг. Во-вторых, абонентское обслуживание позволяет юристу быстро:1. Войти в обстановку на предприятии, 2. Реагировать на события и изменения, в том числе и в законодательстве 3. Упреждать нежелательные последствия на самых ранних стадиях. Абонентское обслуживание – это: 1. Круглосуточная высокопрофессиональная юридическая помощь. 2. Эффективное решение по оптимизации расходов предприятия. Звоните мне прямо сейчас! Я помогу оставить ваши проблемы в прошлом, чтобы вы могли с уверенностью смотреть в будущее! Более подробно Вы сможете ознакомится на моем сайте suhinin.moscow По всем вопросам +79260109104 ss.suhinin@gmail.com