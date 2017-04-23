За 6 месяцев работы всероссийский виртуальный музей детского художественного творчества «Арт Диалог» посетило 15 000 пользователей

Веб-портал «Арт Диалог» — это всероссийский виртуальный музей детского художественного творчества и единая выставочная площадка работ участников ведущих всероссийских и межрегиональных конкурсов. Торжественное открытие портала состоялось в ноябре 2016 г. С этого момента популярность и посещаемость портала неуклонно росла. В апреля портал достиг совокупной посещаемости в 15 000 человек, став одним из самых популярных тематических ресурсов для учащихся художественных школ. На текущий момент на веб-портале «Арт Диалог» размещено свыше 1000 детских художественных работ воспитанников более 350 школ из всех регионов России. Тематика представленных на портале детских художественных работ отражает культурные и исторические традиции, природное богатство региона, где живут авторы работ, особенности растительного и животного мира, достопримечательности. Все, что поможет раскрыть многообразие и красоту нашей Родины. Опубликованные работы образуют галереи городов и регионов России, включаются в тематические всероссийские подборки. На портале представлены работы учащихся общеобразовательных и художественных школ, детских домов и школ-интернатов, художественных отделений школ искусств, дворцов и домов творчества, изостудий, детских творческих коллективов. Ведущие всероссийские и межрегиональные конкурсы детских художественных работ получили персональные брендированные галереи с работами своих участников. Веб-портал ‘Арт Диалог’- некоммерческий, культурно-просветительский проект. Все услуги и возможности портала предоставляются пользователям абсолютно бесплатно. Проект создан на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Виртуальный музей детского творчества «Арт Диалог» — это пространство творческого общения и активной «жизни» ваших художественных работ. Администрация проекта стремится к тому, чтобы как можно больше людей познакомились с вашим творчеством и через него лучше узнали страну, в которой мы все вместе живем. Администрация портала постоянно работает над организацией художественных проектов (оn-line и off-line форматы) для широкой аудитории, публикует интервью с юными художниками, зарегистрированными на площадке, самостоятельно организует тематические конкурсы в партнерстве с творческими объединениями и организациями.