За неделю по требованию Госадмтехнадзора устранено более 1,1 тысяч нарушений чистоты и порядка

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области обнаружили за неделю в регионе выявлено 1084 правонарушения, 1104 ранее выявленных нарушений были устранены. По данным руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, за неделю инспекторы проверили состояние 295 участков дорог, полос отвода и объектов придорожной инфраструктуры. Выявлено 89 нарушений. Также инспекторским составом службы зафиксированы 22 нарушения в состоянии объектов наружного освещения, 28 подтоплений территорий муниципальных образований, пресечены 23 нарушения тишины и покоя граждан. Ежегодно в апреле проводится целевая проверка «Мемориал», направленная на наблюдение за состоянием и содержанием мемориальных комплексов, памятников, воинских захоронений (кладбищ). Проверено 307 объектов, выявлено 93 правонарушения. В результате работы инспекторов устранено 60 ранее выявленных правонарушений. В течение недели по предписаниям Госадмтехнадзора ликвидировано 10 свалок и навалов мусора. Кроме того, зафиксировано 6 несанкционированных свалок и навалов мусора общим объёмом более 320 кубометров.За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к ответственности привлечены администрации 4 муниципальных районов, 11 городских округов, 22 городских и сельских поселений. В соответствии с требованием Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева особое внимание надзорное ведомство уделяет работе с населением. Как рассказала Татьяна Витушева, за неделю в Госадмтехнадзор поступило 1017 обращений граждан. С учетом ранее поступивших обращений, 965 обращений рассмотрено, вопросы решены положительно.