Замминистра инвестиций и инноваций МО Надежда Карисалова приняла участие в конференции «ТекстильПрофи-Москва»

20 апреля 2017 года в городском округе Люберцы состоялась конференция «ТекстильПрофи-Москва». Высокими гостями конференции стали: Карисалова Н.А., заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области, Лукьянов С.Н., генеральный директор ТО «Монолит», представители российских и зарубежных компаний-производителей и поставщиков текстильной продукции. В программе мероприятия были: презентации новой продукции, выступления ведущих технологов предприятий и представителей Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Торгово-промышленной палаты Московской области, администрации Люберецкого района по вопросам преференций для бизнеса, выступление Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, презентация услуг по финансированию от банков, сессия вопросов и ответов. Как прокомментировал встречу Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО: «Среди обсуждаемых тем были вопросы взаимовыгодного сотрудничества производителей и ритейлеров рынка текстильной продукции. Кроме того, рассматривается предложение о создание в Люберецком районе текстильного кластера, который мог бы «закрыть» вопросы, как с производством, так и закупок, и поставок продукции, выполняя логистические функции». На конференции компании презентовали новые продукты, условия работы, акции от поставщиков текстильной продукции. В рамках данного мероприятия Карисалова Н.А. — заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области рассказала о мерах поддержки малого бизнеса на территории Московской области. Количество участников было более 120. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com