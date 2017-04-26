Защитим детей вместе от фальсификата

Комитет общественного контроля официальным письмом обратился к Главе Екатеринбурга Председателю Екатеринбургской городской Думы Е.В. Ройзману, в котором выразил готовность вместе с депутатами в ходе их депутатских рейдов помогать осуществлять общественный контроль за качеством питания в школьных столовых. Так, фальсификацию сливочного масла Комитет выявляет прямо на месте, т.е. в школе с помощью портативного прибора экспресс-анализа, при этом фальсификат выявляют буквально моментально, за 23 секунды! Кроме того, Комитет обратился официальным письмом на имя зам. главы Администрации г. Екатеринбурга В.Ю. Боликова приглашать экспертов Комитета с указанным прибором также и в детские сады, чтобы помочь муниципальным заказчикам быстро и без затрат выявлять недобросовестных поставщиков пищевых продуктов в детские сады. Такой совместный контроль направлен на то, чтобы полностью блокировать поставки фальсифицированных продуктов питания в детские сады и в школы. Борьбу с фальсификацией Комитет осуществляет в настоящее время в рамках реализации социально значимого проекта «Город без фальсификата», который получил государственную поддержку в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп. Сегодня под видом сливочного масла недобросовестные поставщики привозят детям в детские сады и школы, по сути, растительно-жировой спред или маргарин. В таком «продукте», вообще нет молочного жира, но зато присутствуют вредные гидрогенизированные жиры. Международными научными исследованиями доказано, что при употреблении детьми гидрогенизированных жиров в аорте и в коронарных артериях появляются и разрастаются жировые пятна. Доказано также, что чем чаще дети 37 лет употребляют маргарин вместо масла, тем ниже их умственные способности. Комитет приглашает всех заинтересованных лиц (родительские комитеты, администрации дошкольных и школьных учреждений образования и др.) к совместным действиям для защиты детей от фальсифицированных продуктов питания. Комментарий от Президента Комитета, руководителя проекта «Город без фальсификата» Подуста А.Н.Мы не только помогаем прямо на месте, в детском саду или в школе, моментально выявлять фальсификат, но и готовы тут же отдавать такую продукцию в аккредитованную лабораторию, поскольку протоколы лабораторных испытаний это уже юридические факты, которые бесспорным образом доказывают вину поставщика и изготовителя фальсификата. Специально следует подчеркнуть, что лабораторные испытания Комитет проводит за счет своих средств. И вообще, все работы Комитета для детских садов и школ бесплатные. Еще одно важное примечание: никакие наши действия и ни при каких условиях не предполагают привлечения к административной ответственности руководства школы или детского сада! Более того, мы готовы предоставить всем заинтересованным лицам убедительные примеры судебных актов, в которых суды обоснованно отказывают административным органам в привлечении к ответственности таких категорий получателей продукции, когда эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов. Главные виновники это, конечно, те, кто производит и поставляет фальсифицированные продукты в детские учреждения. По нашему мнению, это не просто правонарушители, а преступники! И именно к ним следует применять закон по всей строгости! Вплоть до уголовной ответственности. На состоявшемся 18.04.2017 г. президиуме Госсовета под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина специально отмечалась приоритетность задачи защиты социально уязвимых слоёв населения, в первую очередь детей. Эту задачу государственной важности нужно решать вместе и безотлагательно, поскольку речь идет о здоровье наших детей! Руководитель проекта «Город без фальсификата», Президент СРОО «Комитет общественного контроля» Подуст Александр Николаевич http://komitet-ok.ru/, expert.president@yandex.ru, https://vk.com/expert_196 Тел. +7 (343) 344-80-34, +7 (967) 639-10-34,+7 (343) 378-63-03 Пресс-секретарь проекта «Город без фальсификата» Королькова Екатерина e-mail: gorodbez2017@gmail.com тел. +7 (912) 243-71-71 http://instagram.com/gorodbez_f , https://www.facebook.com/zhukovka