26.04.2017 в МБУК «Советского района Волгограда» состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Чернобыльской аварии.

​В малом зале комплекса собрались воспитанники школ для просмотра документального фильма, посвященного Дню памяти жертв Чернобыльской аварии. Внимание ребят обратили на реальные факты о страшной аварии, о необратимых последствиях катастрофы и конечно на нечеловеческий подвиг тех, кто ценой своей жизни ликвидировал последствия этого дня. Школьники смогли поговорить о судьбе таких же ребят как они, которые попали в зону бедствия. Завершилась встреча обсуждением ценности человеческой жизни и цены подвига.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА