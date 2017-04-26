24 апреля в сквере Доблести и Славы Кировского района Волгограда стартовала Городская вахта Памяти «Пятнадцать дней до Победы»

Ровно за 15 дней до 9 мая в сквере Доблести и Славы Кировского района у памятника командующему 64-й армией генералу М.С. Шумилову заступил первый караул учащихся МОУ СШ №100 на несение Вахты Памяти, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ребята не первый год участвуют в подобных мероприятиях, с гордостью несут Вахту Памяти, отдавая честь героям, погибшим, защищая нашу Родину.

Казалось бы, шаги и основы построения отточены, и все-таки волнение не покидало их ни на минуту. Во время несения Вахты чувство волнения сменяется на чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.

Молодежь помнит заслуги наших дедов, поэтому они чтят эту память!

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА