График личного приема предпринимателей главой администрации района в мае 2017 года

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и улучшения состояния потребительского рынка глава администрации Кировского района Волгограда в мае 2017 года будет проводить прием индивидуальных предпринимателей:

03.05.2017 – 16.00 час.

10.05.2017 – 16.00 час.

17.05.2017 – 16.00 час.

24.05.2017 – 16.00 час.

31.05.2017 – 16.00 час.



Записаться на прием к главе администрации района можно по телефону: 42-19-15, 42-17-42; E-mail: radm05@volgadmin.ru

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА