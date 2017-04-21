График личного приема предпринимателей главой администрации района в мае 2017 года

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и улучшения состояния потребительского рынка глава администрации Кировского района Волгограда в мае 2017 года будет проводить прием индивидуальных предпринимателей:
03.05.2017 – 16.00 час.
10.05.2017 – 16.00 час.
17.05.2017 – 16.00 час.
24.05.2017 – 16.00 час.
31.05.2017 – 16.00 час.
Записаться на прием к главе администрации района можно по телефону: 42-19-15, 42-17-42; E-mail: radm05@volgadmin.ru
Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА