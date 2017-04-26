ИНФОРМАЦИЯ О ДЕМОНТАЖЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Информация о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта

Руководствуясь Положением о комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 12.04.2013 №764 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда, Положения о комиссиях по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда», Положением об администрации Центрального района Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24.12.2010 №40/1252, Положением о комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Центрального района Волгограда, утвержденным распоряжением администрации Центрального района Волгограда от 17.06.2016 № 199-Р и на основании протокола заседания комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Центрального района Волгограда № 58 от 17.04.2017:1. Демонтировать самовольно установленный нестационарный объект, расположенный на земельном участке по ул. Краснознаменская (нечетная сторона), на пересечении с ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда: киоск с вывеской «Makdog Живи аппетитно!» (размер: 3,3м х 2,2м; площадь: 7кв.м.), в течение 5 рабочих дней со дня издания данного распоряжения.2. Утвердить состав исполнительной комиссии по демонтажу самовольно установленного нестационарного объекта, расположенного на земельном участке по ул. Краснознаменская (нечетная сторона), на пересечении с ул. Глубокоовражной в Центральном районе Волгограда: киоск с вывеской «Makdog Живи аппетитно!» (размер: 3,3м х 2,2м; площадь: 7кв.м.).

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА