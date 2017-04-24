Краснооктябрьский отряд ДНД открыл свои двери для подростков

По инициативе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснооктябрьском районе Волгограда в рамках реализации социального проекта «Молодежный досуг», направленного на максимальное вовлечение несовершеннолетних в социально-полезную деятельность, 19 и 20 апреля 2017 года командиром Краснооктябрьского отряда городского штаба добровольной народной дружины Сысоевым Сергеем Николаевичем организованы и проведены экскурсии для несовершеннолетних МО СШ№95, 16, 34, студентов ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж», Г АПОУ «Волгоградский профессионально-технический колледж» в штаб отряда.

Участникам экскурсии командир отряда рассказал историю создания добровольной народной дружины, свою трудовую историю, о достижениях отряда и индивидуальные заслуги личного состава. В ходе мероприятия участники просмотрели фильм о добровольной народной дружине, в котором наглядно продемонстрирована вся важность и ответственность данной работы.



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Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА