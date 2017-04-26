О ДЕМОНТАЖЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Информация о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов

Руководствуясь Положением о комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 12.04.2013 №764 «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда, Положения о комиссиях по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Волгограда», Положением об администрации Центрального района Волгограда, утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 24.12.2010 №40/1252, Положением о комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Центрального района Волгограда, утвержденным распоряжением администрации Центрального района Волгограда от 17.06.2016 № 199-Р и на основании протокола заседания комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Центрального района Волгограда № 58 от 17.04.2017:1. Демонтировать самовольно установленные нестационарные объекты, расположенные на земельном участке ул. Краснознаменская (нечетная сторона), напротив дома № 10 в Центральном районе Волгограда: киоск с вывеской «БлинМастер» (размер: 2,1м, 0,5м, 2,1м, 0,5м, 2,1м, 0,5м, 2,1м; площадь: 4,2кв.м.); холодильное оборудование «Coca-Cola» (размер: 0,8м х 0,9м; площадь: 0,7кв.м), в течение 5 рабочих дней со дня издания данного распоряжения.2. Утвердить состав исполнительной комиссии по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов, расположенных на земельном участке по ул. Краснознаменская (нечетная сторона), напротив дома № 10 в Центральном районе Волгограда: киоск с вывеской «БлинМастер» (размер: 2,1м, 0,5м, 2,1м, 0,5м, 2,1м, 0,5м, 2,1м; площадь: 4,2кв.м.); холодильное оборудование «Coca-Cola» (размер: 0,8м х 0,9м; площадь: 0,7кв.м).

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА