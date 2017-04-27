26.04.2017 в администрации Советского района состоялась праздничная встреча ветеранов.

​Сотрудники Центра патриотического воспитания «Виктория» приготовили для ветеранов праздничную программу, посвященную 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гости праздника смогли насладиться просмотром отрывка из спектакля «Босоногий гарнизон», послушать песни военных лет и почтить минутой молчания павших на поле боя солдат. Перед ветеранами так же выступили воспитанники МОУ СШ № 111, ребята поклялись хранить в памяти события тех страшных дней. Теплые слова для ветеранов приготовил и председатель комитета молодежной политики и туризма Радько И.В., он призвал подрастающее поколение никогда не забывать подвиг наших предков.

Завершилась встреча приятным сюрпризом. Каждого гостя мероприятия ждала охапка душистых тюльпанов, которая напоминала о мире, родном доме и весне.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА