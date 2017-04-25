Пресс-конференция молодежных изданий «Городу Волгограду – поддержка молодежи»

В рамках пресс-конференции был организован районный конкурс молодежных изданий, в котором приняли участие 12 организаций: МУ МЦ «Паритет», ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Надежда», МОУ ЦДТ, МОУ гимназии № 9, МОУ лицей № 10, МОУ СШ № 24, 25, 56, 57, 100, 110, МОУ ОШ № 59. Представленные на конкурс спецвыпуски молодежной прессы затрагивали вопросы профилактики противоправного поведения подростков, пропаганды активной жизненной позиции, здорового образа жизни, формирования правосознания несовершеннолетних, пропаганды нравственных и культурных ценностей среди молодежи, ценностного отношения к жизни, к культуре и искусству и т. д. Победителями конкурса в номинации «Лучшее издание» стали:

издание «Школьная весточка» (МОУ СШ № 56 – 1 место,

издание «Школьный ЗОЖ» (МОУ СШ № 24) – 2 место,

издания «Наша газета (МОУ ЦДТ) и «Мы разные…» (ГКОУ «ВШИ «Надежда») – 3 место.

Фотокорреспондент газеты «Городские вести» Сергей Желтов, входивший в состав жюри конкурса, особо отметил издание «Лицейский меридиан» (МОУ лицей № 10) за самое стильное оформление и лучшие фотоматериалы. Также в ходе конкурса были определены лучшие статья, репортаж, интервью, отмечены актуальные материалы и авторские стихи.

В ходе пресс-конференции юные журналисты представили свои издания, рассказали о буднях молодежной прессы в районе, актуальных темах, над которыми работают ребята, о планах на будущее.

На конференции присутствовали заместитель главы администрации Кировского района Волгограда Кузнецова Т. В., прокурор Кировского района Архипова Е. А., заместитель начальника СУ СК Кировского района Доброскокин А. С., депутат Волгоградской городской Думы Дильман Д. А., начальник Кировского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда Родионова Г. В., председатель Совета ветеранов Кировского района Тимошина Т. В.

Журналисты молодежных изданий получили возможность задать вопросы представителям законодательной и исполнительной власти, предложить проекты по улучшению социальных условий жизни молодежи в районе.

Кузнецова Т. В. отметила, что сегодня молодежь интересуют не только вопросы, связанные с условиями образования и досуга несовершеннолетних, но и вопросы жилищно-коммунального обеспечения, а также социального развития района. Это и ремонт дорог в районе, восстановление ДК им. Кирова, развитие сети велосипедных трасс, восстановление освещения, благоустройство района и развитие парковых зон.

Молодежь активно предлагала к реализации проекты, которые станут способствовать развитию района. Особенно активны были представители Детского и Молодежного советов, которые работают на территории района и объединяют активистов молодежного движения. Особенно интересными оказались предложения об установке Арт-урн для сбора мусора в парковых зонах района (это позволит подросткам проявить творчество при создании полезных изделий, украсит наш район и будет способствовать сохранению чистоты), разработке плана молодежного велопробега по памятным местам района, который можно реализовать в рамках мероприятий, посвященных Дню района (участие в велопробеге будет способствовать не только воспитанию патриотизма молодежи, но и формированию здорового образа жизни), созданию в парковых зонах и на тропе здоровья в районе Пунктов обмена книг – «Скворечников для книг», где все желающие могут оставить уже прочитанную книгу, или принести в дар жителям района книги из дома, и взять на время другую (проект будет способствовать организации культурного отдыха кировчан, развитию любви к чтению).

После окончания мероприятия подростки еще долго не расходились, общались и между собой, и с гостями – обсуждали возможности реализации проектов, дальнейшего взаимодействия молодежи и власти.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА