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5,6 апреля 2017 года, прошли соревнования по ГТО среди общеобразовательных учреждений района. В мероприятиях приняло участие 472 человека.

11,12 апреля 2017 года, прошли соревнования президентские соревнования среди общеобразовательных учреждений района. Соревнования прошли на базе МОУ СШ № 140. В мероприятиях приняло участие 165 человек.

13,14 апреля 2017 года, прошли соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню Победы среди общеобразовательных учреждений района. Соревнования прошли на базе МОУ СШ № 93. В мероприятиях приняло участие 169 человек.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА