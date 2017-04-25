20 апреля 2017г. в Красноармейском районе на Бульваре им. Ф. Энгельса был дан старт региональной социально- информационной акции- "Светлячок на дороге. Засветись, стань заметнее!" в рамках проекта партии Единая Россия "Безопасные дороги -Волгоградская область".

«Светлячок на дороге. Засветись, стань заметнее!" 20 апреля 2017г. в Красноармейском районе на Бульваре им. Ф. Энгельса был дан старт региональной социально- информационной акции- "Светлячок на дороге. Засветись, стань заметнее!" в рамках проекта партии Единая Россия "Безопасные дороги -Волгоградская область". Организаторами акции выступили региональный координатор проекта партии Единая Россия "Безопасные дороги -Волгоградская область", председатель Совета Сторонников Красноармейского района Кузнецов Геннадий Юрьевич; Красноармейское местное отделение партии «Единая Россия».Проведение акции в последующем будет проходить на всей территории Волгоградской области. Акция посвящена информированию населения правилам безопасности на дороге. Цель мероприятия — популяризация использования светоотражающих элементов в темное время суток.Для ребят были организованы игровые площадки с элементами обучения правилам дорожного движения для пешеходов и велосипедистов в формате викторины, юмористических сценок и игр. Была открыта работа фото- зоны с Медведем, Зеброй, табличками, информирующими об основных правилах дорожного движения. Всем ребятам напомнили о необходимости быть внимательными в темное время суток с целью предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних. Каждому участнику вручили на память светоотражающийзначок, который можно закрепить на портфеле, сумке, рюкзаке, а также информационную брошюру.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА