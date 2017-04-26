Уважаемые жители! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

— 04 мая 2017 в 11.00 торжественный митинг, солдатский привал — мемориальный комплекс «Остров Людникова»,

сквер поселка Нижние Баррикады

(у Православного креста);

— 05 мая 2017г. в 10.00 торжественный митинг, посвящённый 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне — убратской могилы воинам 62-й и 65-й армий в парке им. Ю.А.Гагарина;

— 05 мая 2016г. в 11.00 праздничный концерт с участием творческих коллективов Комплекса культуры и отдыха им.Ю.А.Гагарина, посвящённый 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,

солдатский привал — площадь перед муниципальным учреждением культуры «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» (ул. им Пельше,3);

— 05 мая 2017 в 16.00 праздничный вечер, посвященный дню Победы: концертная программа, танцевальная площадка, солдатский привал — площадь перед ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», пр. Ленина, 97;

— 09 мая 2017г. с 11.00 до 13.00 праздничный концерт, солдатский привал при поддержке депутата Волоцкова А.А. — Площадка перед центральным входом

МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда», ул. Богунская,18;

— 09 мая 2017г. с 17.00 до 19-30 праздничная концертно-развлекательная программа, посвящённая 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне — площадь перед муниципальным учреждением культуры «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» (ул. им Пельше,3);

.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА