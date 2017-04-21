ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ

С целью профилактики правонарушений и преступлений в подростковой среде комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснооктябрьском районе Волгограда при поддержке руководства торгово- развлекательного комплекса «Комсомолл» организован и проведен межведомственный рейд в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Дзержинском районе Волгограда.

В ходе рейда специалистами учреждений профилактики проведено анкетирование среди несовершеннолетних посетителей торгового комплекса, находящихся без сопровождения родителей, каждому несовершеннолетнему вручены информационные профилактические листовки об административной ответственности за совершение мелкого хищения в магазинах торгового комплекса, об уголовной ответственности за совершение кражи.

Несовершеннолетним разъяснена ответственность за попрошайничество, а также предоставлена информация о кружках и секциях, функционирующих на территории Краснооктябрьского района.

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Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА