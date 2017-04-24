Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Общие сведения Сервисное локомотивное депо «Сарепта» филиала «Южный» ООО «ТМХ-Сервис» расположено по адресу: 400112, город Волгоград, ул. Арсеньева, дом 49. Предприятие является одним из старейших депо города Волгограда, которое было основано ещё до революции. История создания депо начинается в 1896 году, когда была построена Тихорецко-Царицинская железная дорога. Сегодня депо Сарепта является современным технологически оснащенным предприятием, на котором трудится 450 человек. Основные профессии: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

В настоящий момент мы являемся частью большой группы компаний «ЛокоТех», которая объединяет более 60 тысяч работников в разных регионах России. Ключевые предприятия нашей группы компаний – это ООО «ТМХ-Сервис», которое занимается обеспечением технического обслуживания и текущих ремонтов локомотивов на базе 92 сервисных локомотивных депо и АО «Желдорреммаш», который обеспечивает средний, капитальный ремонт и модернизацию локомотивов на базе 10 локомотиворемонтных заводов.В ходе Всероссийской акции «Неделя без турникетов» депо посетили порядка 100 будущих выпускников образовательных учреждений Красноармейского района города Волгограда, а также других районов города.Миссия, видение компанииДавайте остановимся на том, чего мы успели достигнуть, что выделяет нашу компанию из ряда других:Первое – это уникальная география.Осуществляя работу на более чем 250 производственных площадках, мы имеем возможность обеспечить квалифицированные сервисные услуги практически в любой точке страны.Второе – это уникальный сервисный продукт.Кооперация предприятий в структуре Группы компаний позволяет предоставлять уникальный сервисный продукт – полное сервисное обслуживание локомотива на всем его жизненном цикле.Третье – это уникальный опыт.Мы обладаем техническими и кадровыми ресурсами, многолетним опытом ремонта локомотивов в соответствии со всеми установленными требованиями и стандартами.Это все легло в основу кодекса КККлючевыми элементами корпоративной культуры любой компании являются ее миссия и видение. Миссия – это то, для чего существует компания, ее значимость для общества. Видение – это то, к чему мы стремимся в будущем, наша глобальная цель.Миссия нашей компании сформулирована так:«Осуществляя качественное обслуживание тягового подвижного состава заказчиков на протяжении всего жизненного цикла, мы гарантируем безопасность пассажиров, сохранность грузов и бесперебойность железнодорожного сообщения. Благодаря многолетнему опыту, уникальной географии и непрерывному развитию мы стремимся стать образцом современной сервисной компании».Наше видение:«Стать высокоэффективной вертикально-интегрированной, то есть обеспечивающей полный спектр работ, сервисной компанией мирового уровня — символом динамичного развития и абсолютного качества услуг».Корпоративные ценностиПервая и важнейшая наша ценность – это надежность.Осуществляя сервисное обслуживание и ремонт тягового подвижного состава, мы обеспечиваем надежность и безаварийность ключевой транспортной системы страны – железной дороги. Мы обязаны ремонтировать локомотивы с бескомпромиссным качеством, соблюдая высокие требования технологической дисциплины. От каждого из нас зависит жизнь и безопасность людей, сохранность и своевременность доставки грузов во все точки страны и ближнего зарубежья.Вторая ценность – это развитие.Мы должны быть всегда готовы двигаться вперед к достижению целей, развитию наших преимуществ и возможностей. Мы стремимся не только к успешной работе в рамках текущей деятельности, но и к расширению спектра оказываемых услуг. Мы умеем и готовы меняться и становиться лучше.Третья ценность – партнерство.Мы готовы к выстраиванию долгосрочных и системных взаимоотношений с заказчиками, партнёрами, коллегами, работниками.И четвертная ценность нашей компании – это уважение.Мы стремимся к проявлению уважения по отношению ко всем, с кем мы взаимодействуем – как внутри компании, так и за ее пределами.Мы признаем ценность каждого работника компании, уважаем его труд, время, свободу и собственное мнение и рассчитываем на уважение работников к компании. Главными проявлениями уважения к компании мы считаем лояльность работников, вовлеченность в решение корпоративных задач, многолетний добросовестный труд.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА