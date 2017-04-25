Под таким девизом на прошлой неделе в Красноармейском районе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноармейского района г.Волгограда и МУ «Форум» организовали квест-игру для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, по агитации здорового образа жизни.

«Выбор за тобой» Под таким девизом на прошлой неделе в Красноармейском районе комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноармейского района г.Волгограда и МУ «Форум» организовали квест-игру для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, по агитации здорового образа жизни.Квест–игра проходила в семь этапов, ребята сталкивались со сложными заданиями, находя выход из предлагаемой ситуации. Подростки с удовольствием показывали свои знания в основах здорового образа жизни. После окончания игры все участники получили книги о здоровом образе жизни, а самые активные грамоты. Благодаря мероприятию, ребята почерпнули новые знания, и хочется верить, что многие из них будут вести правильный и здоровый образ жизни.

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА