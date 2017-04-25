Областная общественная организация «Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» проводит заседание Круглого стола на тему «Малое предпринимательство Волгоградской области: проблемы и перспективы развития»

Уважаемые руководители предприятий и предприниматели Кировского района Волгограда приглашаем Вас принять участие в заседании Круглого стола на тему «Малое предпринимательство Волгоградской области: проблемы и перспективы развития» которое состоится в 14.00 часов 26 апреля 2017 года в комитете экономической политики и развития Волгоградской области (400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская,15). По вопросам участия в работе Круглого стола обращаться в ООО «Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» по телефону (8442) 33 45 07.

Программа круглого стола

Источник: официальный сайт АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА