WordPress

Перед началом установки

Добро пожаловать. Прежде чем мы начнём, потребуется информация о базе данных. Вот что вам необходимо знать до начала процедуры установки.

Имя базы данных Имя пользователя базы данных Пароль к базе данных Адрес сервера базы данных Префикс таблиц (если вы хотите запустить более чем один WordPress на одной базе)

Мы используем эту информацию, чтобы создать файл wp-config.php . Если по какой-то причине автоматическое создание файла не удалось, не волнуйтесь. Всё это предназначено лишь для заполнения файла настроек. Вы можете просто открыть wp-config-sample.php в текстовом редакторе, внести вашу информацию и сохранить его под именем wp-config.php . Нужна помощь? Пожалуйста.

Скорее всего, эти данные были предоставлены вашим хостинг-провайдером. Если у вас нет этой информации, свяжитесь с их службой поддержки. А если есть…

Вперёд!