Перед началом установки

WordPress
Добро пожаловать. Прежде чем мы начнём, потребуется информация о базе данных. Вот что вам необходимо знать до начала процедуры установки.
Мы используем эту информацию, чтобы создать файл
wp-config.php. Если по какой-то причине автоматическое создание файла не удалось, не волнуйтесь. Всё это предназначено лишь для заполнения файла настроек. Вы можете просто открыть
wp-config-sample.php в текстовом редакторе, внести вашу информацию и сохранить его под именем
wp-config.php.
Нужна помощь? Пожалуйста.
Скорее всего, эти данные были предоставлены вашим хостинг-провайдером. Если у вас нет этой информации, свяжитесь с их службой поддержки. А если есть…
Вперёд!